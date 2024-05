ABAP-BA celebra 45 anos e lança troféu Duda Mendonça | A TARDE

Publicitários e donos de agências deixaram o escritório e abriram espaço para as comemorações no Restaurante Amado, em Salvador, em prol dos 45 anos da Associação Brasileira de Agências de Publicidade - Bahia (ABAP-BA), nesta terça-feira, 22.

As luzes e câmeras se voltaram para os presidentes da ABAP Bahia e Nacional, Américo Neto e Márcia Esteves, respectivamente, que destacaram a importância do mercado publicitário para o estado.

“A nossa sucessão reúne as principais agências do mercado publicitário. São [em torno] de 80% a 90% do PIB [Produto Interno Bruto] do estado baiano estão reunidos na nossa associação. Ficamos conhecidas como ABAP mais atuante do Brasil, inovadora e que faz projetos”, ressaltou Américo.

As comemorações também se estendem a ABAP Nacional, que completa 75 anos de história neste ano, e nada melhor, do que celebrar mais um aniversário na Bahia, como elencou Márcia Esteves, primeira mulher a comandar a entidade nacionalmente.

“Estou muito honrada de estar aqui. 45 anos da ABAP Bahia, no ano também que a ABAP Nacional completa 75 anos. [A] Bahia que é berço da criatividade que representa o nosso mercado publicitário. Olhando para frente, eu acho que a gente pode lembrar cada vez mais”, disse a presidente.

Presente na celebração, o secretário estadual da Comunicação (Secom-BA), André Curvello, elogiou o desempenho da entidade no mercado baiano.



“A ABAP enquanto entidade, ela tem uma função fundamental de organização e profissionalização da comunicação. Ele não anda isolado e caminha de mãos dadas com os demais segmentos da comunicação tanto on como off. Então, a ABAP enquanto entidade, ela tem a função de profissionalizar a informação”, destacou o gestor da Secom.

Troféu Duda Mendonça



A noite solene também foi marcada por homenagens. A memória de um dos grandes publicitários baianos, Duda Mendonça, foi lembrada com zelo e alegria por todos que estiveram na festa e transformada em troféu.

Alexandre Mendonça, filho do publicitário, afirmou que a homenagem póstuma é um reconhecimento do legado que o seu pai deixou para a comunicação baiana.

“A homenagem em si já é de uma grande importância incrível para essa família, e sendo ela, aqui na Bahia, a terra que tanto influenciou a sua obra, torna-se ainda mais especial. Nós, Mendonças, ç, como gostamos de falar, não poderíamos estar mais honrados e felizes por essa homenagem, que nada mais é que o reconhecimento do legado dele e todo esforço profissional que ele fez por essa terra”, comentou.

Já o presidente da ABAP-BA, Américo Neto, considerou Duda como o cerne da criatividade baiana e relembrou as histórias na área.



"Nós 45 anos, queríamos marcar uma figura que representasse a ousadia, inovação, criatividade que é o cerne da ABAP Bahia e da publicidade baiana, e, não tem um publicitário baiano que mais encarne essa característica do que o grande e lendário Duda Mendonça. Ele tem histórias maravilhosas. Ele compôs um jingle para o motel, que virou uma música de Maria Bethânia", destacou.

