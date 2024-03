Abastecimento é retomado em bairros de Salvador nesta terça-feira | A TARDE

Após a conclusão do remanejamento da rede de água de grande porte em área de obra do BRT, a pedido da Prefeitura Municipal de Salvador, o fornecimento de água vem sendo retomado em bairros de Salvador. O serviço foi executado dentro do prazo previsto, na madrugada desta terça-feira, 12, quando a tubulação de grande porte voltou a ser operada.



A intervenção, de alta complexidade, exigiu que pelo menos 50 funcionários, em revezamento, trabalhassem durante cerca de 20 horas ininterruptas, para a conclusão do remanejamento de mais de 300 metros de rede, sendo que duas delas passam transversalmente às vias, e na execução de três grandes entroncamentos.

Como a tubulação é de grande porte, do fim do reparo até a água chegar a encher os reservatórios domiciliares, a previsão é de 48 horas para a completa regularização do abastecimento em toda a área. Durante essa etapa de normalização do abastecimento, a recomendação é que a população mantenha o uso econômico da água e continue adiando os usos que não sejam considerados essenciais para os moradores.

Bairros em regularização gradativa do abastecimento:

Cidade Jardim, Rio Vermelho, Chapada do Rio Vermelho, Lucaia, Vale Das Pedrinhas, Horto Florestal (parte) e Avenida Garibaldi.