Acidente entre ônibus e carro deixa trânsito lento na região de Armaçã | A TARDE

Um acidente entre um carro e um ônibus deixou o trânsito lento na Av. Manoel Ribeiro, sentido orla de Salvador, no início da tarde deste sábado, 6. Apesar do susto, leitores do Portal A Tarde registraram que a motorista do veículo não teve ferimentos.





A TARDE / Leitor

Nas imagens é possível ver que alguns rodoviários tentam acalmar a mulher que dirigia o carro. Também é possível ver que o carro bateu na traseira do ônibus da frota da Integra.



A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) não tinha o registro da ocorrência até a publicação desta nota. De acordo com a Autarquia, o trânsito na capital baiana neste sábado é considerado tranquilo.