Após colisão, ônibus provoca queda de postes na Av. San Martin | A TARDE

Um ônibus perdeu o controle e derrubou três postes na Avenida San Martin, em Salvador, na madrugada deste sábado, 6. O acidente deixou a região sem energia durante parte da manhã.



Em nota, a Neoenergia Coelba informou que encaminhou uma equipe ao local logo após o acidente e que na manhã de sábado, 98,6% dos consumidores estavam com a energia normalizada. Equipes da empresa seguem no local para realizarem as substituições dos postes.



De acordo com a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), o motorista do ônibus não estava no local quando a viatura chegou. Não há informações se alguém ficou ferido no acidente.