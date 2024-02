Acidente envolvendo dois carros em Cosme de Farias deixa um ferido | A TARDE

Dois veículos colidiram, na manhã desta segunda-feira, 5, na Rua Ladeira da Paz, no bairro de Cosme de Farias, em Salvador. De acordo com informações do Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o acidente deixou um dos condutores feridos.



Ainda de acordo com a Transalvador, o homem foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado para uma unidade de saúde. Não há informações sobre a identidade o atual estado de saúde da vítima.

Informações preliminares apontam que o condutor de um dos veículos perdeu o controle da direção e acabou colidindo com o outro.