Acidente no parque: jovem que perdeu braço será ouvido no HGE | A TARDE

O jovem Andrei Peroba, de 20 anos, que teve o braço amputado após um acidente em um parque de diversões instalado em Cajazeiras, vai ser ouvido pela Polícia Civil dentro do Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador, onde está internado desde do dia 15 de fevereiro.

O advogado da vítima, Bruno Moura, também informou ao Portal Massa! que Andrei passou por uma perícia, na quinta-feira (22), nas dependências da unidade de saúde. "Uma policial perita esteve no HGE e já fez também a perícia física em Andrei", revelou.

Nesta sexta-feira (23), duas testemunhas que estavam no momento do acidente, no parque de diversões, prestaram depoimento na 13ª Delegacia, em Cajazeiras, responsável pela investigação do caso.

"Fiz o requerimento para a delegada e ela atendeu. Observe que eu não estou chamando de acidente, porque eu, enquanto advogado de defesa de Andrei e família, não entendo que isso tenha sido um acidente, porque já ocorreram diversos outros fatos como esse no parque, segundo o relato de populares", finalizou o advogado.