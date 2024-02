Brinquedo desaba em parque de diversões em Salvador | A TARDE

Ao menos um pessoa ficou ferida após um brinquedo, que a princípio seria do tipo 'Kamikaze', cair na noite desta quinta-feira, 15. O equipamento faz parte de um parque de diversões montado no Campo da Pronaica, em Cajazeiras 10, na capital baiana.

Um jovem foi socorrido por bombeiros militares e levado para o Hospital Geral do Estado (HGE) por uma ambulância do 12° BBM/Salvar após o acidente. O rapaz se manteve consciente durante todo o resgate, mas pode ter seu braço amputado.

Em nota, a Polícia Civil informou que a mãe dos jovens registrou um boletim de ocorrência do caso. Ela informou à polícia que uma peça esmagou o braço do filho. O caso foi registrado como "lesão corporal de natureza grave se resulta em perda ou inutilização do membro".

Ainda segundo a polícia, oitivas de representantes do parque de diversões já foram agendadas e o equipamento deve ser periciado, para esclarecer as causas do acidente.

Nesta sexta-feira, 16, dia seguinte ao acidente, o Corpo de Bombeiros da Bahia afirmou que o parque tem o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) e Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) em dia.

Reprodução / Redes sociais