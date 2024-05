Acidente ou crime? Entenda o que se sabe sobre queda de homem em hotel | A TARDE

Existe um mistério que paira ainda o que realmente aconteceu com o homem de 29 anos que caiu da janela do quinto andar de um hotel, em Salvador, no último sábado, 18, em um estabelecimento nas proximidades da rodoviária.

Josevan Cerqueira Santos passou por uma cirurgia na perna e está internado em estado grave, em coma induzido, no Hospital Geral do Estado (HGE). Segundo a família, o homem teria sido vítima de sequestro e extorsão, mas o hotel diz que ele caiu.

Daiara Cerqueira, esposa de Josevan, relatou que no sábado, recebeu a ligação de uma funcionária do hotel afirmando que o companheiro dela havia caído ou se jogado do estabelecimento. Disse ainda que havia acionado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o homem iria precisar de um acompanhante.

Daiara também contou que o patrão do companheiro entrou em contato com ela e perguntou se ela estava sabendo de alguma situação com Josevan. Em seguida, a mulher recebeu uma mensagem do marido através de um aplicativo pedindo ajuda e R$ 2 mil.



"Ele disse que o valor teria que ser para o pix dele, para poder mandar para outra pessoa. Praticamente no mesmo instante, a funcionária [do hotel] me ligou para dizer que ele tinha caído. A mulher relatou que acredita que não foi Josevan que enviou a mensagem, porque tentou ligar e ele disse que não poderia atender a chamada", diz a esposa.

Suposta extorsão

O patrão, que preferiu não se identificar, relatou que após o expediente, recebeu a ligação do funcionário, onde ele solicitava o valor de R$ 2 mil com a promessa de que devolveria na segunda-feira, 20. O homem então perguntou à vítima o motivo do pedido e ela disse que estava em uma situação "embaraçosa e era urgente".

Três minutos depois, o funcionário ligou novamente para o patrão e disse que precisava muito do valor, estava preso em um local e teria que sair urgente dali. No entanto, a vítima não relatou onde estava.

Cerca de 20 minutos depois, o patrão recebeu novamente uma ligação do número da vítima, mas quem falava ao telefone era uma mulher. Ela disse que o funcionário pegou uma quantia com o marido dela, que seria agiota. Falou ainda que a vítima estaria nervosa e teria feito a transação para a pessoa errada.



A mulher exigiu a transação de mais R$ 1 mil e demonstrou não saber de quem o patrão do homem se tratava.

Crime ou acidente?

A Polícia Civil investiga se o homem realmente se jogou para fugir da suposta extorsão, como foi relatado pelo patrão dele, ou se ele foi empurrado por alguém da janela do local.



Quem são as pessoas envolvidas na situação?

Conforme informado pelo chefe da vítima, duas pessoas estavam no hotel quando houve a suposta extorsão. Uma mulher, que conversou ao telefone com ele e solicitou mais uma quantia em dinheiro, além de outra pessoa, a qual a ela solicitou que segurasse a vítima para que não se jogasse do quinto andar do estabelecimento.

Apuração

A 11ª Delegacia Territorial (DT/Tancredo Neves), apura as circunstâncias da queda do homem, se houve extorsão e quem seriam as pessoas envolvidas. Não há detalhes sobre como a vítima se deslocou para o hotel e de que forma os envolvidos teriam tido acesso ao local.



Também será investigada a ligação entre o funcionário e os suspeitos do golpe, além da análise de imagens de câmeras de segurança e laudos do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

