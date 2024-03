Adolescente é apreendido após fazer mulher refém em São Marcos | A TARDE

Um adolescente foi apreendido por equipes da 47ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), do Batalhão Gêmeos e do Batalhão de Operações Especiais (Bope), na noite de domingo, 3, na localidade do Coroado, no bairro de São Marcos, em Salvador, após fazer uma mulher refém na sua própria casa. A situação foi transmitida em live nas redes sociais.

De acordo com informações da Polícia Militar, o adolescente fazia parte de um grupo de homens armados que efetuaram disparos contraos militares no bairro. Houve revide e os indivíduos correram em diversas direções, sendo que o indivíduo invadiu a casa de uma mulher, tomando-a como refém. Em seguida, ele abriu uma live nas redes sociais para transmitir o sequestro.

O local foi isolado e o Bope acionado, realizando todos os procedimentos pertinentes e conseguindo a liberação da vítima e a rendição do adolescente. Com ele foi apreendida uma pistola de calibre 9mm com numeração raspada.

Todo o material apreendido foi encaminhado para a Delegacia do Adolescente Infrator (DAI), onde a ocorrência foi registrada.