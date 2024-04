Adolescente é apreendido após roubar corrente de ouro na Barra | A TARDE

Um adolescente foi apreendido na sexta-feira, 29, em Salvador, após roubar uma corrente e um pingente de ouro, nas proximidades do Morro do Cristo, no bairro da Barra, em Salvador.

Segundo informações da Polícia Militar, policiais da 11ª CIPM, viram populares atrás de um menor que tinha acabado de cometer um delito. Durante a abordagem, foram encontrados os itens tomados no assalto.

A vítima também foi um menor que estava acompanhada do seu pai. Eles informaram que foram agredidos no pescoço, no rosto, boca e ombro pelo suspeito. As vítimas e o suspeito, que não possuía documentação, foram conduzidos para a Central de Flagrantes.