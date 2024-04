Homem é morto por 'ex' de companheira enquanto buscava filho na escola | A TARDE

Um homem foi morto a facadas na porta da escola de seu filho em Ribeira do Pombal, nordeste da Bahia. Segundo as informações da Polícia Civil, Marcos Antonio da Silva Campos, de 23 anos, teria ido buscar a criança na unidade de educação, que fica na Avenida G, zona sul da cidade, quando foi surpreendido pelos golpes .O suspeito de cometer o crime seria o ex-namorado da então companheira de Marcos.

Imagens de circuito de segurança mostram o momento em que a vítima e o homem, identificado pelo prenome de Caio, começam a discutir, até que Marcos leva a facada. Ele ainda tenta fugir, mas sem sucesso. [veja vídeo] Marcos chegou a ser socorrido até uma unidade hospitalar, mas não resistiu. O caso aconteceu na segunda-feira, dia 25 de março. Até o momento, o suspeito não foi localizado.

Em nota, a Polícia Civil informou que "diligências investigativas são realizadas para esclarecer as circunstâncias, bem como a autoria e motivação do crime. A Delegacia Territorial (DT/ Ribeira do Pombal) investiga o caso".





