Estudante de medicina é preso pela PF por fraudar Enem | A TARDE

Um estudante de medicina foi preso pela Polícia Federal suspeito de fraude no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Ele teria feito as provas em nome de ao menos dois candidatos. A prisão foi realizada no início da tarde desta sexta-feira, 29, em Belém, e faz parte da operação Passe Livre, deflagrada dia 16 de fevereiro deste ano, em Marabá, sudeste do Pará.



Leia também:

>> Denúncia anônima do caso Marielle pode ter sido fabricada, suspeita PF

André Rodrigues Ataíde, de 23 anos, estava na casa de parentes quando foi surpreendido pela chegada dos agentes federais. Os policiais foram para cumprir o mandado de prisão preventiva por falsidade ideológica e uso de documento falso, além de estelionato com causa de aumento de pena. A defesa do investigado informou que vai recorrer da prisão.

Conforme a PF, as provas foram realizadas em 2022, para um parente, e em 2023, para um amigo. Ele teria falsificado a assinatura. Nos dois casos, os candidatos foram aprovados em universidades.