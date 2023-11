Adolescente morre após ser esfaqueado enquanto pedalava na orla | A TARDE

Um adolescente de 17 anos foi morto a facadas enquanto pedalava na noite de segunda-feira, 27, na orla da Boca do Rio, em Salvador. Segundo a Polícia Militar, a bicicleta de Mateus da Conceição de Jesus foi roubada pelo assassino.

De acordo com a Polícia Militar, testemunhas contaram que Mateus da Conceição de Jesus foi abordado por um homem armado com uma faca, por volta das 19h30, que o roubou na pista de ciclismo e o atingiu na região do peito. Após o crime, o agressor fugiu sentido o bairro de Itapuã.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local e prestou atendimento ao adolescente, mas ele não resistiu aos ferimentos.

Sem saber do crime, familiares e amigos da vítima chegaram a compartilhar uma publicação de desaparecimento. Nela, Mateus da Conceição de Jesus foi descrito como um adolescente que costumava andar de bicicleta com fone de ouvido, de São Cristóvão, onde morava, até a orla, Paralela e as vezes Praia do Flamengo.

A Polícia Civil não confirmou que a morte do adolescente foi um latrocínio, mas informou que a autoria e motivação do crime são investigadas.