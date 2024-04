Adolescentes são apreendidos com submetralhadora e drogas em Salvador | A TARDE

Policiais militares da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT) Rondesp BTS apreenderam três suspeitos com uma submetralhadora na tarde desta terça-feira, 2, durante operação em uma localidade conhecida como Cotovelo, no bairro de Fazenda Grande do Retiro. Entre eles estavam dois adolescentes.

As guarnições faziam ações de policiamento ostensivo na região quando receberam a informação de que um grupo de homens armados estariam comercializando drogas nas proximidades. Os suspeitos tentaram fugir quando foram avistados pela polícia.

Um homem e dois adolescentes foram abordados e detidos na ação. Com eles, foram encontradas 14 embalagens de cocaína, além da submetralhadora calibre 9mm.

Os indivíduos foram direcionados, juntamente com o material apreendido para as unidades especializadas da Polícia Civil, onde a ocorrência foi formalizada.