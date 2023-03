Adutora volta a romper em Cajazeiras e causa transtornos

Uma adutora na Estrada do Coqueiro Grande, no bairro de Cajazeiras, em Salvador, voltou a romper na manhã desta quinta-feira, 2. Essa tubulação já havia apresentado o mesmo problemas na última terça-feira, 28.

Por conta do rompimento da adutora, os moradores da região ficaram sem água e o trânsito ficou bastante congestionado. Agentes da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) foram ao local para orientar os motoristas em meio ao tráfego carregado.

Em nota, a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), informou que a rede distribuidora foi fechada logo que reapareceu o vazamento. Para realizar o reparo, o abastecimento foi temporariamente interrompido em Cajazeiras e Fazenda Grande III. A previsão de conclusão é ainda na manhã desta quinta.

Somente nesta semana, além do primeiro episódio de rompimento da adutora na Estrada do Coqueiro Grande, um outro incidente parecido aconteceu no bairro da Federação.

Durante o Carnaval de Salvador, outros rompimentos aconteceram na Avenida Reitor Miguel Calmon, perto da subida para o Garcia, quando um carro foi engolido por uma cratera e na Ondina.

Os incidentes geraram críticas do prefeito de Salvador, Bruno Reis (União) a Embasa. O gestor ainda revelou que por conta dos problemas, o contrato de programa, realizado entre a prefeitura e a empresa, ainda não foi renovado. De acordo com ele, algumas questões precisarão ser discutidas antes da renovação do contrato do programa.