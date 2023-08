Alckmin e entidades lamentam morte de Dom Geraldo

Faleceu

Lamento profundamente o falecimento do arcebispo emérito de Salvador, cardeal Dom Geraldo Majella Agnelo.

Dom Geraldo teve uma vida dedicada à igreja.

Foi destaque nos lugares onde serviu como padre e bispo.

— João Leão (@JoaoLeaoOficial) August 26, 2023

neste sábado, 26, o arcebispo emérito de Salvador, cardeal Dom Geraldo Majella Agnelo, aos 89 anos. O religioso foi homenageado por autoridades, artistas e entidades.

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, utilizou sua conta oficial no X para destacar as funções eclesiásticas de Dom Geraldo:

— Geraldo Alckmin 🇧🇷 (@geraldoalckmin) August 26, 2023

O Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, lamentou o falecimento de Majella e fez questão de ressaltar o trabalho realizado por ele à frente da Arquidiocese de Salvador.

— Jerônimo Rodrigues (@Jeronimoba13) August 26, 2023

O deputado federal, João Leão, também utilizou as redes sociais para homenagear Dom Geraldo Majella.

Senador da República e ex-governador da Bahia, Jaques Wagner também utilizou a rede social para render homenagem ao Cardeal:

— Jaques Wagner (@jaqueswagner) August 26, 2023

A diocese de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, emitiu nota: "Com profundo pesar, mas igualmente com o senso da esperança cristã, recebemos a notícia da páscoa definitiva do Arcebispo Emérito de São Salvador da Bahia, Dom Geraldo Majella Agnelo. Cardeal da Santa Igreja, na madrugada deste sábado, 26 de agosto, em Londrina (Paraná), onde residia", diz trecho.