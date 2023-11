Alunas acusam professor convidado de importunação sexual em Salvador | A TARDE

Um professor foi acusado por suspeita de importunação sexual por, pelo menos, seis alunas de uma escola municipal de Salvador, na tarde de quarta-feira, 25, no bairro de Fazenda Grande do Retiro. As vítimas teriam entre 11 a 14 anos.

Em nota da Polícia Militar (PM-BA), o indivíduo identificado como Givanildo Neves teria ido ao Colégio Dom Pedro I como convidado de um dos professores da instituição, na segunda e terça-feira. Na quarta, ele compareceu novamente ao local, mas, a princípio, 'sem autorização' e alunas acusaram dele ter mexido nas partes íntimas delas.

De acordo com o advogado do suspeito, ele teria sido convidado por uma das alunas e passou pela portaria normalmente, não tendo sido barrado em momento algum. O defensor acredita que houve um 'mal entendido' e agora aguarda as próximas etapas do julgamento.

Por meio de comunicado, o Colégio Dom Pedro I negou que o acusado seja funcionário da instituição e afirmou que desconhece o suposto convite feito por uma aluna para ele retornar ao local.

A escola reiterou que repudia veemente qualquer ato de importunação sexual ou assédio e se colocou à disposição de família e alunos para prestar todo apoio necessário. A unidade de ensino também afirmou que disponibilizará imagens de circuito interno para auxiliar as equipes na apuração dos fatos.

O suspeito e familiares das vítimas foram encaminhados para a Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca), onde prestaram depoimento e as crianças receberam atendimento psicológico especializada.