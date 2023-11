Motos utilizadas para realizar assaltos são recuperadas pela polícia | A TARDE

Uma operação da Polícia Militar (PM-BA) terminou com duas motos recuperadas, na noite de terça-feira, 24, na avenida 29 de Março, na altura do bairro de Nova Brasília, em Salvador.

Segundo informações das forças policiais, os agentes foram acionados pelo Cicom para averiguar uma situação de três indivíduos praticando roubos na região. Após buscas na localidade, as motocicletas foram encontradas, sendo que uma estava com restrição de roubo e a outra com placa adulterada.

Não houve nenhuma informação por parte das equipes com relação aos indivíduos que estariam praticando os atos criminosos. Além disso, também não foi divulgado a identidade dos suspeitos.

As duas motos foram apreendidas e encaminhadas para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), onde foram apresentadas.