Advogado de agressores já foi flagrado em briga na Arena Fonte Nova | A TARDE

Responsável pela defesa dos dois suspeitos que agrediram um torcedor do Vitória, o advogado Otto Lopes foi flagrado há pouco mais de um mês em uma briga dentro da Arena Fonte Nova.

O caso aconteceu na partida entre Bahia e Vasco da Gama, no dia 3 de setembro, pelo Campeonato Brasileiro. Nas imagens, Otto vai em direção a um torcedor que estava no estádio e desfere diversos socos.

Em contato com o Portal A TARDE, o advogado contou na ocasião que estava na Fonte Nova com sua família quando o indivíduo teria agredido verbalmente seu pai e cuspido no rosto de seu filho. No momento do ocorrido, Otto havia saído para comprar cerveja e soube de tudo assim que retornou.

"Recebi uma ligação de meu pai, dizendo que era para voltar urgente, porque estava acontecendo uma confusão. Ao chegar no local, encontrei meu filho de quatro anos chorando e abraçado com meu pai, de 74. Minha segunda mãe nervosa com esse cidadão xingando ela Otto Lopes, advogado da Bamor

"O segurança de preto consegue tirar ele e botar naquele local, mas ele fica de lá ofendendo a mim e meus familiares. Esse foi o momento que fui lá e adotei as providências necessárias", disse o advogado na época.

Relembre o momento

Reprodução

Caso na Graça

No último sábado, 21 de outubro, um torcedor do Vitória chegava no prédio onde mora, no bairro da Graça, em Salvador, quando foi abordado por dois homens na rua, sendo um deles com a camisa do Bahia. Os suspeitos invadiram o edifício, retiraram o rapaz de dentro e começaram a agredir com socos e chutes.

Em seguida, a camisa do Vitória que o jovem estava vestindo, que pertencia a uma torcida organizada, foi rasgada e arrancada pela dupla de suspeitos, como uma forma de 'premiação'.

Otto Lopes é conhecido publicamente por ser advogado de defesa da maior torcida organizada do Esporte Clube Bahia. No entanto, ele garante que os dois indivíduos não possuem vínculo com o grupo em questão.