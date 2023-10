Alvo de operação, assessora de vereador é esposa de líder de facção | A TARDE

Fabiana Dias, a assessora do vereador Marcelo Maia (PMN), que foi alvo de mandados de busca e apreensão na manhã desta terça-feira, 16, durante a Operação Noise, da Polícia Civil, é esposa de Carlos Ricardo Sampaio do Rosário, o Ricardo 'Cabeção', homem apontado como líder do tráfico de drogas no bairro de Engenho Velho de Brotas. Ele foi preso momentos antes, no bairro de Piatã, em Salvador. Fabiana também foi detida sob a suspeita de envolvimento.

A Polícia Civil confirmou que a assessora foi um dos alvos presos durante as ações. Os agentes também cumpriram um mandado de busca e apreensão no gabinete do edil, na Câmara de Vereadores. O político não é alvo da ação.

Ainda conforme a corporação, a mulher é suspeita de integrar o grupo criminoso e de envolvimento com o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

Em nota, a Câmara Municipal de Salvador informou que, na manhã desta terça-feira, 17, a Polícia Civil realizou uma operação no Edifício Rio Lima, onde funcionam os gabinetes dos vereadores. A investigação que deflagrou a ação na Câmara envolve uma assessora do vereador Marcelo Maia (PMN).

A Mesa Diretora da Casa informa que garantiu acesso a todas as dependências do Legislativo e colaborou para que o trabalho da polícia pudesse ser realizado sem intercorrências.

O Portal A TARDE entrou em contato com a assessoria do vereador Marcelo Maia e aguarda resposta.

Também participam da ação policiais dos Departamentos de Inteligência Policial (DIP), de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Especializado de Investigações Criminais (Deic), Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), de Polícia Metropolitana (Depom), de Polícia do Interior (Depin), além das Coordenações de Operações de Polícia Judiciária (COPJ) e de Operações e Recursos Especiais (Core), com o Canil da especializada, além das equipes da Polícia Federal, do Comando de Operações Táticas (COT) e Grupo de Pronta Intervenção (GPI), por meio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco).