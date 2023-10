Polícia Civil cumpre mandado contra assessora em gabinete de vereador | A TARDE

A Polícia Civil cumpriu um mandado de busca e apreensão no gabinete do vereador Marcelo Maia (PMN), nas dependências da Câmara Municipal de Salvador (CMS), por suspeita de tráfico de drogas.

Ao Portal A TARDE, o presidente da Casa, vereador Carlos Muniz (PSDB), confirmou a operação. O alvo das buscas é uma assessora de Marcelo. Ainda não há medidas a serem tomadas pela Casa, que aguarda o desenrolar dos fatos.

De acordo com a Câmara, a Polícia Civil realizou a operação no Edifício Rio Lima, onde funcionam os gabinetes dos vereadores. A investigação que deflagrou a ação na Câmara envolve uma assessora do vereador Marcelo Maia (PMN).

Edifício Rio Lima - prédio anexo da Câmara de Salvador | Foto: Divulgação/CMS

A Mesa Diretora da Casa informou ainda que garantiu acesso a todas as dependências do Legislativo e colaborou para que o trabalho da polícia pudesse ser realizado sem intercorrências.



Em nota, a Polícia Civil afirmou que a operação foi deflagrada por suspeita de tráfico. O Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado da Polícia Civil comandou a operação. As investigações apuram o envolvimento de uma assessora parlamentar com o tráfico de drogas.

O Portal A TARDE também procurou a assessoria do vereador Marcelo Maia e aguarda envio de nota.