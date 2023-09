Amante de marido da mulher morta negociou desconto com assassinos

Presa, mulher investigada por encomendar o assassinato de Paloma Assis São Pedro teria negociado um desconto com os responsáveis pela execução da vítima, que aconteceu no bairro de Tancredo Neves, em Salvador.

A suspeita é apontada pela polícia como amante do marido de Paloma, morta a tiros logo após voltar da escola dos filhos. De acordo com as investigações, um dos "assassinos de aluguel" cobrou R$ 5 mil para realizar o crime, no entanto, a investigada teria pedido um desconto de R$ 3 mil.

A Polícia Civil aponta que a mulher estava planejando o crime há pelo menos três meses. Ela recebeu ajuda de um homem, que também foi preso durante as investigações. Com o suspeito, foram encontrados um revólver calibre 38 e uma pistola.

O crime aconteceu no dia 15 de agosto. Paloma estava andando na rua quando foi abordada por dois homens, que desceram de um veículo e atiraram na vítima.

Os "assassinos de aluguel" também foram presos pela polícia.