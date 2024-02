Ambulante denuncia ação da prefeitura na festa de Iemanjá | A TARDE

As vendedoras ambulantes , Taiane Lima, de 30 anos, e Jussara dos Santos,de 30 anos, alegam que tiveram seus materiais recolhidos por agentes ligados à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), de Salvador, na manhã desta sexta-feira, 2, na festa de Iemanjá.

Em conversa com a equipe do Portal A TARDE, as vendedoras contaram que levaram o sombreiro delas, pois era o da cerveja que patrocinava os festejos no ano passado.

"Sou ambulante em Salvador há 12 anos,e eu quero deixar registrado ao prefeito Bruno Reis que melhore as condições de trabalho. Porque se a gente não tem condição de trabalho, a gente não vai poder atender o público bem. Acabaram de apreender aqui agora o meu sombreiro, porque é da outra marca que patrocinou a festa do ano passado", disse Taiane.

Taiane também fez um pedido de melhor tratamento. "Agora eu vou daqui trabalhar num sol quente, entendeu? Arriscado eu pegar uma insolação. São vários e vários anos trabalhando num sol quente, então eu peço encarecidamente o senhor que ore pra nós, ambulantes, que nós somos gente, não somos cachorros", desabafou.

Edvaldo Sales | Ag. A TARDE

Mercadoria apreendida



Além do sombreiro, na noite de domingo, 1º, as duas vendedoras tiveram toda mercadoria apreendida pela Semop e o momento da apreensão foi registrado por outros ambulantes.

Edvaldo Sales | Ag. A TARDE

Em contato com Portal A TARDE, a Semop informou que provavelmente as ambulantes estvam sem autorização e sem os equipamentos padronizados ofertados pla patrocinadora oficial.