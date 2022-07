Ambulantes protestam contra retirada de barracas em Cajazeiras

Vendedores ambulantes bloquearam a rotatória do bairro de Cajazeiras 10, em Salvador, no início da manhã desta quinta-feira, 28, para protestar contra a retirada de pelo menos dez barracas usadas por eles durante. Os trabalhadores afirmam que as estruturas foram removidas do local por agentes da Guarda Civil Municipal e da Secretaria de Ordem Pública (Semop).

O grupo de ambulantes ateou fogo em pedaços de madeira, um colchão e outros itens, além de ter feito uma barreira no acesso às localidades de Cajazeiras 11 e Boca da Mata, e também da Avenida Jornalista José Curvello, deixando o trânsito intenso na região.

Os comerciantes dizem que a prefeitura havia colocado barracas no canteiro central da rotatória, onde, segundo eles, o movimento de clientes não é tão intenso. Por isso, quem se sentiu prejudicado decidiram atravessar a rua e colocar as mercadorias na calçada. Alguns deles também tiveram mercadorias apreendidas.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e apagaram o fogo. Agentes da Transalvador e da Polícia Militar também foram ao local.

A Semop afirmou que foram retiradas cinco barracas após cinco notificações prévias enviadas aos feirantes, que se instalaram em via pública. Segundo a pasta, a ação foi um reordenamento para não prejudicar a mobilidade urbana e colocar em risco a vida das pessoas que passam pelo local. Conforme a secretaria, os cinco permissionários impedidos de comercializar no local podem voltar a utilizar seus respectivos espaços de venda acordados anteriormente. As mercadorias apreendidas na ação estão na base da Guarda Municipal, na Avenida San Martin, e podem ser recuperadas de forma imediata.