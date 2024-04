Ameaças de desabamento são registradas nesta quarta pela Codesal | A TARDE

Mais um dia de chuvas em Salvador! Nesta manhã de quarta-feira, 10, as pancadas foram de menor intensidade em comparação com os últimos dias, mas a Defesa Civil (Codesal) já registra 14 ocorrências.



Até as 7h20 desta manhã, seis ameaças de desabamento já foram registradas até então. Com seis ocorrências, o bairro de Cajazeiras é o mais atingido no momento.



Confira abaixo o registro de ocorrências da Codesal:



Deslizamento de terra (4) - Cajazeiras e Barra/Pituba

Avaliação de imóvel alagado (3) - Cajazeiras, Cidade Baixa e Liberdade

Ameaça de desabamento (5) - Subúrbio/Ilhas, Cabula/T.Neves e Liberdade

Ameaça de desabamento de muro (1) - Cajazeiras

Árvore ameaçando cair (1) - Cajazeiras

