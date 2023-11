Amendoim é sepultado e Cristian Bell desabafa: "Se sentia inferior" | A TARDE

O corpo do influencer baiano, Rodrigo Amendoim, foi sepultado neste domingo, 29, no cemitério Bosque da Paz, em Salvador. Ele foi encontrado morto dentro do próprio apartamento na noite do sábado, 28, ao lado de uma pistola.

Com a presença de amigos e familiares, a despedida de Amendoim foi marcada por muita emoção e discursos dos amigos, além de cânticos pedindo que 'Mendo', como era carinhosamente chamado, tenha um bom descanso.

Um de seus melhores amigos, a quem chamava de pai, o também influenciador Cristian Bell desabafou ao falar do amigo.

"As pessoas ficam falando: 'Não cuidou dele'. Eu cuido dele desde o primeiro dia que eu conheci, ele já teve problema de traumas por causa dessa família. Cheio de trauma por causa da família. [Ele] Se sentia inferior, se sentia feio, e a gente cuidando tudo disso, marcava terapia e ele não ia, marcava um monte de coisa. E parabéns para quem xingava ele na internet", desabafou Cristian.

Ele e Rodrigo Amendoim fazem parte da Ambos Marcam, agência de criadores de conteúdo para as redes sociais.

Rodrigo Amendoim acumulava mais de 1 milhão de seguidores somente no Instagram. Ele compartilhava a sua rotina, detalhes de sua vida amorosa, vídeos de humor e conselhos com base em suas experiências de vida.

Em caso de depressão ou suspeita, procure ajuda

Se você está ou conhece alguém que está enfrentando problemas depressivos ou tendo pensamentos suicidas, ofereça ajuda e acolha. Não fique calado. Peça ajuda. Você não está sozinho (a).



Ligue para o CVV – Centro de Valorização da Vida, no número 188 ou entre no site https://www.cvv.org.br/. O CVV realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone, e-mail e chat.