Amigos ganham jantar de graça após pagarem R$ 3 mil por vinhos

Quatro amigo se enganram com o preço do vinho - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O grupo de amigos de Salvador que viralizou nas redes sociais por pagarem 10 vezes mais por uma garrafa de vinho no restaurante Mistura vão ganhar um jantar de graça. Isso porque o estabelecimento decidiu oferecer uma refeição depois que eles confundiram o preço da bebida.

Em nota, a direção do Mistura disse que “tomou conhecimento do fato pelas redes sociais e imediatamente se solidarizou com a inexperiência dos jovens, procurando o contato do grupo para oferecer um jantar como cortesia”. O grupo de amigos aceitou o convite para o jantar gratuito.

O restaurante aproveitou para explicar que sempre trabalhou com vinhos de todas as uvas, regiões e preços, com taças de vinho a partir de R$ 29, e garrafas até R$ 5.000, “como o Pera Manca, um dos vinhos de grande valor agregado em qualquer restaurante e que tinha o seu valor explícito no cardápio, assim como todas as bebidas”.

Além disso, o Mistura disse que tem um cardápio democrático “tanto na gastronomia quanto na enologia, mantendo a tradição da cultura do Mistura, que nasceu em uma barraca de praia, ao lado de uma colônia de pesca no bairro de Itapuã”.

Os quatro amigos decidiram sair no domingo, 7, para um jantar que, aparentemente, seria tranquilo. Eles escolheram o restaurante Mistura, em Salvador, onde pediram diversos pratos, água, café e duas garrafas de vinho branco português Pêra Manca. Porém, se enganaram com o valor da bebida que seria R$ 165, mas na verdade o valor correto era R$ 1.650.

O vídeo do momento da conta foi publicado nas redes sociais por Thalyta Emily e a publicação já tem mais de 1,6 milhão de visualizações.

No vídeo, eles ficam sem acreditar no valor pago e um deles brinca: “Traz a conta certa”. Outro amigo diz: “Tu é doido, que decepção”. O grupo leva uma garrafa aberta para a casa. Uma jovem diz que a experiência foi terrível e um rapaz acrescenta que foi tenebrosa.

Assista ao vídeo: