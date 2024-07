Conta em restaurante surpreende e vídeo viraliza nas redes; assista

Quatro amigos decidiram sair no domingo, 7, para um jantar que, aparentemente, seria tranquilo. Eles escolheram o restaurante Mistura, em Salvador, onde pediram pediram diversos pratos, água, café e duas garrafas de vinho branco português Pêra Manca. Porém, se enganaram com o valor da bebida que seria R$ 165, mas na verdade o valor correto era R$ 1.650.



O vídeo do momento da conta foi publicado nas redes sociais por Thalyta Emily e a publicação já tem mais de 1,6 milhão de visualizações.

No vídeo, eles ficam sem acreditar no valor a paga e um deles brinca: “Traz a conta certa”. Outro amigo diz: “Tu é doido, que decepção”. O grupo leva uma garrafa aberta para a casa. Uma jovem diz que a experiência foi terrível e um rapaz acrescenta que foi tenebrosa.

passando mal com o video do povo que foi pedir um vinho no restaurante achando que era 165 e na verdade era 1650 reais (pediram duas garrafas) kkkkkkk ficava sobrio na hora pic.twitter.com/OSgr6M69HY