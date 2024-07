Moradores de prédio nos Barris retornam aos apartamentos; entenda

Processo será realizado com um grupo de três moradores - Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

Após exatos três meses, os moradores do edifício Politeama do Alto poderão, enfim, retornar aos seus apartamentos, nesta segunda-feira, 8, no bairro dos Barris, em Salvador. A orientação é que eles apenas recolham objetos pessoais e móveis.

De acordo com as instruções da Defesa Civil (Codesal), o processo será realizado com um grupo de três moradores, sendo a entrada controlada e realizada de forma agendada. As entradas começaram às 8h30.

>> Coelba segue cobrando caro em imóveis de prédio que desabou nos Barris



Na última quarta-feira, houve uma reunião entre moradores, representantes da Codesal e a superintendência de obras públicas. Um dos pedidos foi a possibilidade de retirada dos pertences pessoais.

Já neste último fim de semana, uma vistoria foi realizada pela Codesal e foi constatada a segurança para que as entradas pudessem ocorrer.

>> Veja imagens de desabamento de prédio no Centro de Salvador



Em 8 de abril deste ano, a garagem do edifício sofreu um desabamento parcial. Na ocasião, quatro veículos — sendo três carros e uma moto — foram engolidos no deslizamento. Além disso, um morador teria ficado ferido. Parte da estrutura caiu por cima de um prédio administrativo da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador)

Por conta da situação, o prédio precisou ser inteiramente desocupado, deixando 14 famílias fora de suas residências. Análises e vistorias foram realizadas pelos técnicos e profissionais da Defesa Civil. No mesmo dia, os moradores chegaram a entrar no local, mas apenar para retirar documentos.