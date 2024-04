Veja imagens de desabamento de prédio no Centro de Salvador | A TARDE

Duas pessoas ficaram feridas após um deslizamento de terra na madrugada desta segunda-feira, 8, no bairro dos Barris, no Centro de Salvador. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a garagem do edifício com 4 pavimentos desabou e quatro veículos foram engolidos pela cratera. Um morador que tentava retirar o veículo também terminou caindo no buraco.

Veja imagens do acidente:

| Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

Os moradores do edifício tiveram que deixar os apartamentos e o prédio foi completamente interditado. A sede da Superintendência de Trânsito de Salvador também foi isolado. Equipes da Defesa Civil de Salvador (Codesal) avaliam os riscos de novos desabamentos.

O diretor-geral da Codesal, Sosthenes Macêdo, também acompanha o trabalha de equipe técnica. A expectativa é que ainda hoje o órgão emita um laudo sobre a situação da estrutura do prédio. "A princípio a base do edifício não foi atingida. Isso é um bom sinal. Estamos avaliando todo os riscos e impactos para poder garantir a segurança de todos".

O Portal A TARDE também teve acesso a uma vídeo gravado por meio de drone por um morador vizinho.





Elton Machado cedido ao A TARDE

Veja mais vídeos:





Alex Torres | Ag. A Tarde