Codesal detalha próximos passos após vistoria em prédio nos Barris | A TARDE

Agentes da Defesa Civil de Salvador (Codesal) e da Polícia Técnica estiveram na manhã desta segunda-feira, 8, no edifício Alto do Politeama, localizado nos Barris, onde realizaram a vistoria do prédio cuja parte da estrutura da garagem desabou após as chuvas que atingiram a capital baiana.

Em contato com o Portal A TARDE, o engenheiro da Codesal, José Carlos Palmas, explicou que foi feita a avaliação pelos órgãos competentes e que não houve nenhum dano estrutural mais grave. Assim, foi permitida a entrada de três pessoas por apartamento para retirar documentos e itens pessoais.

"Os próximos passos são o estudo de sondagem nas fundações para verificar o nível de profundidade, e drenagem para evitar que água desça (isso hoje). Só depois da drenagem vão retirar os carros", explicou Palmas.

Síndico do condomínio, Fábio Souto acompanhou os técnicos durante a vistoria e também detalhou os novos passos.

"A gente vai organizar com as famílias para retirada dos pertences de maior valor, que foi aí a orientação do pessoal da Codesal. Uma família por vez. Eles falaram que vão fazer uma nova avaliação para saber quando tirar os móveis", disse Fábio.

Solidariedade

Durante o desabamento, uma pessoa chegou a ficar ferida após cair na cratera. O resgate, inclusive, foi realizado pelo próprio síndico. "A gente pediu ajuda dos bombeiros. Eles afirmaram que tinha que pegar um material no caminhão e eu falei que não dava tempo, que qualquer segundo era uma perda. Meu carro não tinha caído, então peguei duas cordas que estavam no fundo do meu carro, amarrei uma na minha cintura, outra pedi pra ele se amarrar e fui puxando ele".



Após as 14 famílias ficarem desalojadas, a moradora de um prédio vizinho, Monique Paes Coelho, colocou as pessoas em sua residência, formenecendo abrigo e alimentação. Fábio agradeceu pelo gesto.

"O prédio aqui é de idosos, crianças e todos sem suporte nenhum. Graças a essa vizinha que forneceu abrigo para gente, comida durante a madrugada. Uma viatura ficou dando suporte lá em baixo, mas como tinha nossos pertences, a gente tinha que ficar perto (do prédio)", completou o síndico.