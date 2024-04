14 famílias estão desalojadas após desabamento de garagem no Politeama | A TARDE

Quatorze famílias estão desalojadas após a garagem do edifício onde elas moram desabar na madrugada desta segunda-feira, 08, no Politeama, Centro de Salvador. Quatro veículos ficaram destruídos e duas pessoas ficaram feridas. A sede da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), que fica na parte de baixo do prédio, ficou parcialmente destruída.



De acordo com Paulo Souto, síndico do Edifício Alto do Politeama, a terra começou a ceder nas primeiras horas da madrugada. "Por volta de 1h30 da manhã a gente escutou uns estalos. Quando a gente chegou na janela, a gente viu as coisas despencando, O carro caindo lá embaixo. Aí a gente tirou as crianças, tirou os moradores, saiu gritando. Batendo em todos os apartamentos pra poder evacuar o prédio, porque a gente não sabia a gravidade do que estava acontecendo".



Monique Paz Coelho, é moradora do prédio que fica ao lado do edifício. Ela também ouviu barulhos antes do desabamento. "Depois da meia-noite, eu escutei dois estalos e eu corri para a cozinha do fundo e vi que estava caindo barro, quando eu virei para o lado, começou a desabar a garagem do prédio do lado".



Três carros e uma moto foram engolidos pela cratera que se abriu no estacionamento. Um morador que tentava retirar um veículo terminou caindo no buraco. Ele foi resgatado com ferimentos leves, levado para uma unidade de saúde, e passa bem. Uma agente da Transalvador foi atingida pelos escombros. Ela recebeu os primeiros atendimentos e foi socorrida para a emergência do Hospital Geral do Estado (HGE). De acordo com o órgão, ela já recebeu alta médica.



O diretor-geral da Codesal, Sosthenes Macêdo, também acompanha o trabalha de equipe técnica. A expectativa é que ainda hoje o órgão emita um laudo sobre a situação da estrutura do prédio. "A princípio a base do edifício não foi atingida. Isso é um bom sinal. Estamos avaliando todo os riscos e impactos para poder garantir a segurança de todos".



De acordo com o superintendente da Transalvador, Décio Martins, os serviços na sede do órgão estão suspensos para que o trabalho de remoção da terra seja realizado. "Foi atingida a área administrativa, como o RH. Estamos avaliando os impactos e vamos trabalhar para reconstruir o mais breve possível toda a área que foi atingida", disse em entrevista para a Record Bahia.



Por meio de nora a Secretaria de Mobilidade (Semob) anunciou a suspensão dos atendimentos na Coordenação de Táxis e Transportes Especiais da Semob (Cotae) nesta segunda-feira. Com o ocorrido, segundo o órgão, parte dos sistemas de internet e elétrico foram atingidos.



"Os permissionários que realizaram agendamento serão atendidos em data posterior, por ordem de chegada, desde que apresentem o comprovante emitido no site www.agendamentomobilidade.salvador.ba.gov.br. Os serviços da Cotae serão retomados após a conclusão dos reparos nas redes de internet e elétrica", diz a nota.





Alex Torres | Ag. A Tarde





