Aplicativo 99 lança serviço de motocicleta em Salvador

A partir da próxima segunda-feira, 25, Salvador começará a contar com o 99Moto, novo serviço de intermediação para viagens de motocicleta do aplicativo de transporte 99. A modalidade, de acordo com a estratégia da empresa, tem como objetivo oferecer aos passageiros mais uma alternativa de mobilidade para os deslocamentos diários e uma possibilidade de complemento de renda para os motociclistas que decidam usar a plataforma, tendo em vista o momento de economia instável do Brasil.

Foi o que explicou Igor Soares, da equipe da 99, líder de categorias e responsável pelo 99moto no País, que na manhã desta quinta-feira, 21 visitou a sede do Grupo A TARDE, sendo recebido pelos diretores Marluce Barbosa e Eduardo Dute, dos departamentos Comercial e de Marketing, respectivamente. Soares esteve acompanhado do gerente de comunicação da companhia, Raul Montenegro.

Leia também: 99Pay completa 2 anos com projeto de educação financeira e novidades

Para solicitar o serviço, basta o passageiro acessar o aplicativo da 99 e selecionar a categoria 99Moto ao pedir a corrida. O uso de capacetes é obrigatório e o uso de máscaras é recomendado. Desde janeiro, nove cidades brasileiras já contam com a opção do serviço de trajetos por motocicleta no aplicativo 99. Outras 25 localidades devem ser contempladas nas próximas semanas, de acordo com Igor Soares. "As corridas com o 99moto saem até 30% mais baratas para o consumidor", acrescentou o executivo.



Diretor do aplicativo, Igor Soares, visitou o Grupo A TARDE e foi recebido por Marluce Barbosa e Eduardo Dute | Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

Segurança

Também foi informado que o novo serviço conta com ferramentas de segurança, como sistemas de checagem e validação de cadastros, seguro contra acidentes e uma central 24 horas, "com atendimento digno", frisou Soares, além das outras ferramentas já ofertadas pelo aplicativo 99 – caso do monitoramento em tempo real via sistema GPS, gravação de áudio, compartilhamento de rotas e um botão de emergência para ligar para a polícia.

Para ser um motociclista parceiro do 99Moto é preciso ter 19 anos de idade ou mais, carteira de habilitação definitiva e cumprir todos os requisitos do cadastramento feito no app da 99 no ícone “quero ser um motorista”. Os entregadores parceiros que usam o app 99Food, e quaisquer outras plataformas de intermediação de entregas, podem se cadastrar.