Após 12h tombada, carreta é retirada da Avenida 29 de Março

Após cerca de 12h tombada na avenida 29 de Março, em Salvador, a carreta carregada com frango congelado foi retirada da via. O acidente aconteceu na desta sexta-feira (4), por volta das 9h30, e o veículo só foi removido às 21h30. Não houve feridos.

O acidente aconteceu no sentido BR-324, próximo a ladeira de Cajazeiras 8. De acordo com o motorista, ele dirigia sentido Salvador quando o veículo tombou em um retorno. O acidente deixou o trânsito bastante copngestionado na região. Ao longo do dia, foram feitas algumas tentativas para a retirada do caminhão, mas elas não foram bem sucedidas devido ao tamanho do veículo.

De acordo com a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), a via foi lavada por volta de 22h e , em seguida, todas as faixas foram liberadas para o tráfego de veículos.