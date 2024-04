Após ataque a ônibus com organizada, jovem é agredido na Liberdade | A TARDE

Enquanto um ônibus do transporte público onde estavam membros da 'Bamor', torcida organizada do Bahia, sofria um ataque a bombas por supostos membros de 'Os Imbatíveis', organizada do Vitória, um integrante da organizada do Tricolor foi agredido no bairro da Liberdade, em Salvador. As situações foram registradas na manhã deste domingo (7), horas antes do Ba-Vi pela final do Campeonato Baiano. O jogo vai rolar a partir das 16h, na Arena Fonte Nova.

Nas imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o jovem, de identidade não revelada, aparentando ter entre 20 e 30 anos, ferido na região da nuca, com o sangue escorrendo pelo seu corpo. Em outra imagem, a camisa da Bamor, usada pelo torcedor tricolor, aparece rasgada e suja de sangue. Não há informações sobre a autoria do ataque.

As informações descritas na matéria estão sendo compartilhadas por internautas em grupos no WhatsApp. O Portal MASSA! entrou em contato com as polícias Civil e Militar para saber se houve registro do caso. No entanto, não houve resposta dos órgãos de segurança até o fechamento desta matéria.