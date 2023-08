Após bloqueio no Acesso Norte, ex-rodoviários interditam Rodoviária

Trabalhadores do transporte coletivo de Salvador que atuaram na CSN (Concessionária Salvador Norte), que parou de operar na capital baiana, fizeram novos protestos nesta quinta-feira, 17. Os ex-funcionários fecharam a saída da Estação Acesso Norte, durante a manhã e, depois, seguiram em direção à Rodoviária, onde interditaram duas pistas. A manifestação provocou um longo congestionamento, refletindo em toda a região do Iguatemi e Avenida ACM, já por volta de 13h.

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) monitorou a situação e pediu que os motoristas evitassem a região.

A categoria tem promovido manifestações como essas durante os últimos meses. Eles seguem cobrando por pagamentos de rescisões e benefícios que não teriam sido cumpridos quando houve demissão no setor.

Em nota, a Secretaria Municipal de Mobilidade (SEMOB) informou que "não há, por parte da Prefeitura, pendências quanto à situação dos ex funcionários da CSN. A pasta tem a expectativa da realização do pagamento por parte dos antigos concessionários, porém, por se tratar de uma negociação entre empresas privadas, não há interferência da gestão municipal no processo".

Veja vídeo:

Reprodução | Redes Sociais