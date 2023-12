Após cometer assaltos, homem é morto a tiros no Centro de Salvador | A TARDE

Um homem suspeito de cometer assaltos na região da Avenida Carlos Gomes morreu após ser surpreendido por disparos de arma de fogo quando praticava a ação criminosa. O caso aconteceu na tarde desta terça-feira, 6.

Segundo as informações iniciais, o suspeito, que não teve seu nome revelado, estaria com um comparsa roubando uma banca de 'jogo do bicho' quando um homem, não identificado, atirou contra ele.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas a vítima já estava sem sinais vitais.

Conforme a PM, policiais militares da 18ª CIPM receberam denúncia um homem, vítima de disparos de arma de fogo na Rua Carlos Gomes, no bairro 02 de Julho Ao chegarem os pms constataram o fato. Já no local, a guarnição isolou a área e acionou o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para a realização das medidas legais.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso.