Após desclassificação, SSP analisa documentação de segunda colocada

A Secretaria de Segurança Pública da Bahia informou nessa terça-feira, 8, que identificou irregularidades nos documentos da empresa que venceu e licitação para o fornecimento das câmeras corporais para policiais, as chamadas bodycams.

A SSP não informou quais inconsistências foram encontradas nos documentos, mas garantiu que está analisando os documentos da empresa que ficou na segunda colocação. Ainda de acordo com a secretaria, "após esse trâmite será agendada a prova de conceito. E afirmou que "tem trabalhado para acelerar o processo de utilização das bodycams".

A licitação para contratação dos equipamentos e serviço foi vencida pela empresa no final do mê de maio. O certame foi disputada 12 empresas que manifestaram interesse em fornecer a ferramenta ao Governo da Bahia.

A previsão da SSP-BA é de que as primeiras câmeras sejam entregues 60 dias após a finalização do processo. As bodycams são acopladas nas fardas dos policiais e filmam todas as ações dos militares. Segundo o secretário Marcelo Werner, a aquisição da tecnologia visa, dar mais transparência às ações policiais.