Empresa vence licitação de câmeras corporais para PMs

Já está definida a empresa vencedora da licitação para a contratação de câmeras corporais para o uso da Polícia Militar, as chamadas bodycams. O pregão foi realizado na terça-feira, 30. A informação foi confirmada ao Portal A TARDE pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA).

No entanto, o nome do negócio vencedor ainda não foi divulgado, o que deve acontecer após a empresa apresentar todas as documentações e Procuradoria Geral do Estado dá o "OK". Ao todo, doze empresas participaram do processo.

Após a confirmação da documentação, a empresa vencedora terá um prazo de doze dias para preparar a prova de conceito do equipamento. Neste período, as onze concorrentes poderão ingressar com recurso. A previsão é que as câmeras sejam entregues no prazo de 60 dias.

A licitação para a contratação das câmeras corporais foi publicada no dia 12 de maio, pela Secretaria da Segurança Pública republicou, no Diário Oficial do Estado (DOE).