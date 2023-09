Após forte tiroteio, corpo é encontrado no Engenho Velho de Brotas

Após um longo tiroteio, um homem foi achado morto dentro de uma casa na localidade de Vila Paraiso, no Engenho Velho de Brotas, na noite da terça-feira, 5. Nas redes sociais, moradores publicaram vídeos em que é possível ouvir diversos disparos na região do Vale do Ogunjá sentido Vasco da Gama.

De acordo com a Polícia Civil, o homem ainda não foi formalmente identificado. Guias de perícia foram expedidas para o local. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) vai investigar o caso.

O tiroteio aconteceu na noite de terça, envolvendo facções rivais. Um grupo de homens armados foi avistado atravessando a Avenida Dom João VI e a troca de tiros demorou cerca de uma hora.

Tiroteios aconteceram na localidade conhecida como Paraíso, nas imediações da Rua Frederico Costa, em Brotas e na localidade do Areal, no Nordeste de Amaralina.