Após incêndio, prédio da Prefeitura de Salvador segue interditado | A TARDE

Ainda não há previsão para a reabertura do prédio sede da Prefeitura de Salvador, atingido por um incêndio na manhã da última segunda-feira, 6. Com isso, prefeito Bruno Reis está despachando do prédio da Secretária da Fazenda.

Para que haja a reabertura é necessária avaliação da Defesa Civil de Salvador (Codesal), para saber as condições estruturais do prédio. O que ainda não ocorreu devido ao cheiro forte de fumaça.

O incêndio começou na subestação de energia, que fica no subsolo do prédio, e a área mais atingida foi o anexo do Centro de Cultura da Câmara de Vereadores, que é um anexo na sede. Todo o Palácio Thomé de Souza foi evacuado.