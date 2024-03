Após mortes, ônibus não entram em Nova Brasília da Estrada Velha | A TARDE

Os moradores de Nova Brasília da Estrada Velha do Aeroporto estão tendo que sair do bairro para pegar o ônibus na manhã desta terça-feira, 05. De acordo com o Sindicato dos Rodoviários, a categoria não se sente segura em entrar na localidade após mais uma noite com registro de confronto envolvendo facções rivais.

O clima de insegurança foi registrado após dois homens serem executados em uma festa na tarde de domingo, 03, no local. Uma das vítimas seria um liderança criminosa o que levou a categoria a temer por retaliação por parte dos traficantes que dominam o bairro.

Nesta segunda-feira, 04, os ônibus chegaram a suspender o serviço durante a tarde, mas voltaram a circular após o reforço policial. Durante a noite houve registro de confronto o que provocou a decisão dos rodoviários de retomar a suspensão. O final de linha improvisado foi montado pelos próprios moradores na entrada de Nova Brasília.

A Polícia Militar voltou a reforçar a segurança na manhã desta terça-feira e a categoria está avaliando a retomada do itinerário. A decisão vai acontecer após uma reunião com os representantes das empresas e da Secretaria de Mobilidade de Salvador (SEMOB).