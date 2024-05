Após onda de terror, PM expulsa traficantes e ocupa Vila Verde | A TARDE

Uma megaoperação da Polícia Militar ocupa as ruas e área de mata que fazem parte da Vila Verde, localidade que vem sofrendo com a onda de terror em Salvador. A ocupação acontece desde as primeiras horas desta segunda-feira, e conta com o apoio das forças especiais da segurança da Secretaria da Segurança Pública (SSP).



De acordo com o comando da operação, uma base da Polícia Militar foi instalada e o principal objetivo é restabelecer a paz e a ordem para os moradores que ficam no meio da disputa entre traficantes que fazem parte de facções criminosas rivais.



Dezenas de policiais do Patrulhamento Tático (Patamos), Rondas Especiais (Rondesp), Grupamento Aéreo (Graer) e 49ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) integram a operação que tem como alvo uma liderança do tráfico de drogas que tem ordenado ataques criminosos.



Os moradores de Vila Verde, localidade que fica na Estrada Velha do Aeroporto, vem enfrentando uma onda de violência que tem obrigado muitas famílias a abandonarem seus imóveis. Há relatos de pessoas que foram expulsas das casas pelas facções.



A última ação violenta na Vila Verde chocou toda Bahia. O jovem Tiago Tavares dos Santos, de 24 anos, foi sequestrado, torturado, morto e esquartejado após entrar na localidade durante um surto psicótico. Um vídeo feito pelos integrantes da facção criminosa com Tiago ainda vivo, demonstra a crueldade como os traficantes agem. O corpo da vítima foi sepultado no sábado, 18, no cemitério Campo Santo, em Salvador.



Nas últimas semanas a reportagem de A TARDE vem mostrando os confrontos e mortes, o que provoca a suspensão de serviços importantes como transporte público, postos de saúde e escolas. De acordo com a Polícia Militar, não existe prazo para a força de segurança deixar o local.

