Após operação em hotel, polícia apreende mais 40 kg de maconha | A TARDE

A Polícia Civil da Bahia apreendeu mais de 40 quilos de maconha no bairro de São Gonçalo do Retiro, em Salvador, nesta sexta-feira, 20. O material foi apreendido em uma casa utilizada como depósito das drogas após diligências feitas por policiais do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic).

Segundo a polícia, a ação fez parte de desdobramentos das investigações sobre um veículo com sinais de adulteração e restrição de roubo, utilizado para a distribuição de entorpecentes. O mesmo carro também foi visto de forma recorrente no hotel onde um laboratório foi desmontado, com apreensão de entorpecentes e maquinário. Ele pertencia a uma das maiores facções criminosas do estado, o Bonde do Maluco.

Entre as entregas realizadas pelo veículo, uma delas foi para um dos suspeitos presos na ação, que resultou na apreensão de aproximadamente uma tonelada de drogas na noite de quarta-feira, 18.



Conforme detalhou a Polícia Civil, o grupo investigado é suspeito de distribuir entorpecentes em Salvador, Feira de Santana e demais municípios do interior baiano, além de despachar as drogas, por meio de encomendas com o uso de transportadoras.

As investigações seguem, com o objetivo de identificar outros envolvidos e contam com a participação dos Departamentos de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e de Polícia do Interior (Depin).

Drogas foram apreendidas no bairro de São Gonçalo do Retiro em Salvador Tony Silva / Ascom-PC