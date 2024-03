Após operação policial, aulas seguem suspensas em Valéria | A TARDE

As principais escolas do bairro de Valéria, em Salvador, seguem com as aulas suspensas nesta terça-feira, 5. As atividades foram interrompidas desde a segunda-feira, 4, quando ocorreu uma operação policial na região, com a morte de lideranças do tráfico de drogas.

Nesta terça, estão suspensas as aulas na Escola Municipal Padre Ugo Meregalli, na Escola Municipal Nossa Senhora Aparecidae no Colégio Estadual Professora Noêmia Rêgo.

Operação



Na última segunda-feira,4, foi deflagrada no bairroa Operação “Responsio”, com o objetivo de cumprir de mandados judiciais contra integrantes de grupos criminosos envolvidos no confronto que resultou na morte do policial federal Lucas Caribé, em setembro de 2023, além de responsáveis pelo tráfico de drogas, homicídios e os crimes contra o patrimônio.