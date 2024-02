Após piso ceder, calçada de orla na Pituba é isolada | A TARDE

A calçada da orla da Pituba cedeu nesta quarta-feira, 14, em razão da força da maré, que estava alta na manhã de hoje. De acordo com informações de populares, o piso do local desabou ainda na madrugada.

Após a notificação do caso, o trecho foi isolado, conforme informou a Secretaria Municipal de Manutenção (Seman). A Defesa Civil de Salvador (Codesal) também esteve no local para fazer uma vistoria no trecho cedido.

“Ocorreu o tombamento da alvenaria de pedra/rompimento do cais com o avanço da maré”.

A Superintendência de Obras Públicas (Sucop), responsável pela situação, informou que a área está sendo coberta por tapumes, e em breve, as obras de requalificação devem ser iniciadas.