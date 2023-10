Após reportagem de A TARDE, CNJ afasta desembargador do caso BDM | A TARDE

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), decidiu por unanimidade, durante a 15ª Sessão ordinária, na tarde desta terça-feira, 17, por afastar cautelarmente, o desembargador Luiz Fernando Lima, do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA).

O pedido de abertura do processo contra o magistrado da Corte baiana se baseou em reportagem do Portal a TARDE publicada no dia 12 de outubro relatando a decisão de mudança do regime de pena a Ednaldo Freire Ferreira, conhecido como Dadá, apontado como chefe de uma organização criminosa na Bahia.

Dadá foi beneficiado pelo direito ao regime domiciliar em decisão proferida no dia 1º de outubro (um domingo), durante o plantão judiciário.

A decisão chegou a ser revogada pelo desembargador Julio Travessa, da 2ª Câmara Crime 1ª turma, mas Dadá não foi mais encontrado e agora é considerado foragido.

O foragido é investigado pelos crimes de homicídio, tráfico de drogas e arma de fogo, participação em organização criminosa e lavagem de dinheiro. Dadá estava preso em um presídio de segurança máxima em Pernambuco.