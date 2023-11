Após rifeira, homem é segundo assassinado em Pau da Lima nesta sexta | A TARDE

Um homem foi morto a tiros na manhã desta sexta-feira, 20, no bairro de Pau da Lima, em Salvador. Segundo as informações da Polícia Militar, o corpo foi encontrado por policiais Comando de Operações Policiais Militares (COPPM) na Rua do Ouro. A vítima, identificada como Mário Santos da Silva, de 39 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Este é o segundo homicídio registrado no bairro só na manhã desta sexta-feira. Nas primeiras horas do dia, uma rifeira foi executada após abrir a porta de casa. Ela foi atender um chamado de homens e foi baleada ao menos cinco vezes. A vítima foi identificada como Simone Maria de Jesus, de 36 anos.

O Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).