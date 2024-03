Aposta de bairro em Salvador fatura R$ 196 mil na Mega-Sena | A TARDE

Uma aposta de Salvador acertou cinco dezenas da Mega-Sena do sorteio realizado na noite de quinta-feira, 22, e faturou um prêmio de R$ 196.135,05. A aposta foi feita no bairro de São Marcos e foi um bolão com 5 cotas. Assim, cada apostador deve ficar com 39.227,01.

Apostadores baianos também faturaram mais valores nos últimos sorteios. Três apostas nas cidades de Camaçari, Candeias e Cruz das Almas acertaram quatro dezenas e conseguiu pouco mais de R$ 1 mil. Em Feira de Santana, uma aposta acertou quatro das cinco dezenas e faturou R$13.240,16.

O prêmio principal da Mega-Sena acumulou e o novo sorteio acontecerá no sábado, 24, valendo R$ 110 milhões. Já o próximo sorteio da quina acontecerá nesta sexta-feira, 23, com prêmio estimado em R$ 1,3 milhão.