Arena da Capoeira é inaugurada em cerimônia com mestres e estudantes

Sob o pôr do sol da Baía de Todos os Santos, a Arena da Capoeira foi entregue oficialmente nesta quinta-feira, 4, em cerimônia que reuniu mestres, estudantes da prática, autoridades políticas e o público geral.

O equipamento se junta ao Mercado Modelo, ao Elevador Lacerda, ao Monumento à Cidade do Salvador e outros elementos físicos e imateriais no início da cidade baixa da capital baiana.

O equipamento tem dez esculturas que homenageiam os Mestres Noronha, Waldemar, Canjiquinha, Gato Preto, Caiçara, Pastinha, Bimba e Besouro, além de Aberê e Totonho, que aparecem praticando a arte.

Eles foram escolhidos após votação online e produzidos pelo artista plástico André Moreno, que se emocionou ao falar sobre as peças. Ele pontuou que a capoeira está atualmente em mais de 170 países e isso demonstra sua força e sua história.

"Nem nos meus maiores sonhos imaginei viver esse momento. A capoeira, para mim, representa muito, tenho admiração e respeito. Salvador é uma cidade linda onde a capoeira representa toda história, cultura e educação do nosso povo. Esse monumento expressa homenagem, resgate, reparo ao nosso povo originário, afrodescendente, da capoeira".

Ao Portal A Tarde, Almir Ferreira da Silva, o mestre Escurinho, que foi aluno do mestre Bimba, um dos homenageados, afirmou que acompanha a chegada da Arena com alegria, e pontua que a capital baiana demorou a entregar este, que segundo ele, é um dos melhores marcos do esporte.

"Isso vem fortalecer todo o trabalho que a gente tem feito aqui. A capoeira tem que ir para a escola, porque é um veículo de educação. É um esporte que lhe dá linha, que lhe dá decência, que faz com que ajuda essa garotada que está aí perdida, eu já ajudei a muitos, e tenho muitos discípulos fora do país. É uma diretriz e essa rapaziada nova tem que praticar", contou.

Representante da capoeira de rua, mestre Gajé afirmou que se sente realizado e feliz. "Eu, como representante da capoeira de rua, 63 anos de capoeira no Mercado Modelo, estou feliz e realizado, pois a capoeira está agora no mundo. Aquilo ali está repercutindo no mundo. Essa homenagem é para todos nós, [capoeiras de] Angola, regional, contemporânea, para toda vida e para todos os baianos. Jamais alguém nem pensou ou estudou fazer".

Além da entrega da Arena, a prefeitura de Salvador, por meio da Fundação Gregório de Mattos, anunciou a segunda edição do edital Capoeira Viva nas Escolas, que visa estimular a prática nas instituições municipais de ensino.



Serão contempladas 24 propostas, que receberão R$ 50 mil cada. Ao todo, 5 mil estudantes serão contemplados e terão aulas teóricas e práticas.

Secretário de Cultura de Salvador, Pedro Tourinho afirmou que a Capoeira é um dos pilares da identidade da cultura da capital baiana e a Arena dialoga com a cultura da cidade.

"Hoje a gente tem aqui um novo ponto turístico da cidade sendo inaugurado, é uma alegria enorme poder ver isso acontecendo. Junto com a reforma que a gente fez no Mercado Modelo, com a reforma da Cidade da Música, da Casa das Histórias, o Monumento Maria Filipe, agora entregamos também a Conceição da Praia, em breve o Elevador Lacerda. É um pacote completo aqui de turismo e cultura do Comércio sendo entregue ainda esse ano".

Presidente da Associação dos Comerciantes do Mercado Modelo, Analu Garrido conta que a Arena chega para somar com a região.

"O Mercado Modelo, com 112 anos de história, tendo esse monumento maravilhoso ao lado, só vem a valorizar mais ainda o nosso patrimônio, nosso equipamento".

Prefeito da capital baiana, Bruno Reis afirmou que a capoeira é um dos símbolos de Salvador e da luta e resistência do povo negro.

"O povo negro, através da capoeira, expressava sua forma, seu jeito de ser e necessitava, era crucial que tivesse uma valorização. Diversos equipamentos aqui no Centro Antigo já garantem que a nossa história seja perpetuada para gerações presentes e futuras", disse ele, que seguiu.

"E agora a Arena da Capoeira tem esse propósito. Estamos enaltecendo a história dos dez principais mestres capoeiras da nossa cidade, seja de Angola, regional, contemporâneo, de qual estilo for. E também, não tenho dúvidas, será um ponto para apresentação de áreas dos capoeiristas que vão poder aqui realizar a prática do esporte, mas também estimular o turismo de Salvador".